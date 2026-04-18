「りくりゅう」の愛称で親しまれ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組が現役引退を表明した１７日、三浦選手の出身地・兵庫県宝塚市の関係者は、惜しみながらも、今後の活動に期待を寄せた。三浦選手は宝塚市で生まれ育ち、５歳でスケートを始めた。宝塚は「落ち着く場所」と愛着が強く、五輪後、多忙なスケジュールの中で約１週間里帰りし、市