「りくりゅう」の愛称で親しまれ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組が現役引退を表明した１７日、三浦選手の出身地・兵庫県宝塚市の関係者は、惜しみながらも、今後の活動に期待を寄せた。

三浦選手は宝塚市で生まれ育ち、５歳でスケートを始めた。宝塚は「落ち着く場所」と愛着が強く、五輪後、多忙なスケジュールの中で約１週間里帰りし、市役所で森臨太郎市長らに結果を報告、家族や友人らと過ごした。

三浦選手は心身を鍛えるため、小学校時代に「龍舞会」の空手道場に約２年間通った。指導した味地淳夫代表は「これからもっと活躍してくれると思っていたので残念だが、ごくろうさまと言いたい。今後は後進の指導に頑張ってほしい」と語った。道場の子どもたちに三浦選手の活躍を伝えているといい、「すばらしい選手が育ったことは、子どもたちの励みになっている」と話した。

宝塚市は３月、三浦選手に「市民栄誉賞」を贈ると決めている。森市長は「多くの人々に『信じ合うことの尊さ』と『諦めない勇気』を教えてくれた」とし、「重圧から解き放たれた２人が、今後どのような道を歩まれるのか、故郷・宝塚は温かく見守り、応援し続けます」とコメントした。