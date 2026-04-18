イランの外相は、「ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は残りの停戦期間中、完全に開放される」と発表しました。【映像】イラン外相「ホルムズ海峡 開放」と発表イランのアラグチ外相は17日「レバノンにおける停戦合意を受けて、ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は残りの停戦期間中、完全に開放される」とSNSで表明しました。航路は、イランの海事当局が既に発表した調整済みの航路を指定しています。ペルシ