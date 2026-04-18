イランの外相は、「ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は残りの停戦期間中、完全に開放される」と発表しました。

【映像】イラン外相「ホルムズ海峡 開放」と発表

イランのアラグチ外相は17日「レバノンにおける停戦合意を受けて、ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は残りの停戦期間中、完全に開放される」とSNSで表明しました。

航路は、イランの海事当局が既に発表した調整済みの航路を指定しています。

ペルシャ湾上での革命防衛隊海軍からとみられる無線通信「ホルムズ海峡は引き続き閉鎖されています。我々は、一部の愚か者たちのツイートなどではなく、我らの指導者（モジタバ）ハメネイ師の命令により海峡を開通させる予定です」

一方、アメリカのトランプ大統領は自身のSNSに「ホルムズ海峡は完全に開放され、航行に支障をきたすことはない」と投稿しました。

さらに、「イランとの交渉が100％完了するまでは、イランに関する海上封鎖は引き続き全面的に維持される」とし、イランの港に出入りする船舶への海上封鎖を続ける考えを示しました。

また、「イランは、アメリカの支援を受けて、すべての機雷を撤去したか撤去中だ」「イランはホルムズ海峡を二度と封鎖しないことに同意した。ホルムズ海峡は、もはや世界に対する武器として使われることはない」とも投稿しています。（ANNニュース）