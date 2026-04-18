「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）試合前のクアーズフィールドにはぼっかりと大雪が積もり、スタッフが除雪作業に追われた。ロッキーズは球団インスタグラムでベンチに置かれた雪だるまの写真を公開し、ファンの反響を呼んだ。ベンチのデッキ部分に置かれた雪だるま。ちゃんと目と鼻と口もつけられており、手も装飾されている。何とも愛くるしい一枚に米ファンも「待って、遊んでる？」「雪の中で遊ぶマスコッ