大阪国税局の２０代の職員が調査中の納税者情報を何者かに漏えいさせてしまった問題。 「ちょっと待って！私逮捕されるんですか」LINEで届いたニセ逮捕状に困惑 ”警察を名乗った男”と約2時間のやりとりは、いったいどんなものだったのでしょうか。詳しい状況がわかりました。 私用携帯に「千葉県警の職員」を名乗る男から… 大阪国税局によりますと、４月１３日、職員の私用の携帯電話に千葉県警の職員を名乗る男から