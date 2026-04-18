住宅ローン控除の適用期間が終了すると、「急に手取りが減るのでは」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。これまで毎年戻ってきていた税金がなくなるため、家計への影響は決して小さくありません。 本記事では、控除終了後の負担増の目安と、その後にできる節税対策について分かりやすく解説します。 住宅ローン控除とはどんな制度か 住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に