住宅ローン控除が今年で最後です。控除終了後の負担増はいくら？住宅ローン控除が終わった後の賢い節税方法はありますか？

住宅ローン控除とはどんな制度か

住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税が軽減される制度です。一般的には最大13年間にわたり適用され、年末残高の一定割合が税金から差し引かれます。多くの家庭にとって、毎年数万円から十数万円の節税効果がある制度です。



控除終了後の負担増はいくらか

控除が終わると、それまで軽減されていた税金をそのまま支払うことになります。

例えば年間10万円の控除を受けていた場合、その分がそのまま負担増となります。実際には年収やローン残高によって差はありますが、年間5万円から15万円程度の増加になるケースが多く、月額にすると数千円から1万円前後の負担増になることが一般的です。



家計への影響をどう考えるか

控除終了後は、実質的な手取りが減るため、生活費や貯蓄計画の見直しが必要になる場合があります。特に教育費や老後資金の準備と重なる時期は、家計のバランスを意識することが重要です。あらかじめ終了時期を把握し、余裕を持って備えることが大切です。



節税対策としてできること

控除が終わった後でも、他の制度を活用することで税負担を軽減することが可能です。代表的なのがiDeCoです。掛金が全額所得控除となるため、所得税と住民税の両方を減らす効果があります。長期的な資産形成と節税を同時に実現できる点が魅力です。



ふるさと納税の活用

ふるさと納税も有効な方法の一つです。自己負担2千円で返礼品を受け取りながら、住民税の控除を受けられます。控除終了後は課税額が増えるため、その分ふるさと納税の上限額も上がり、より活用しやすくなります。



生命保険料控除や医療費控除

生命保険料控除や医療費控除も見逃せません。保険の見直しを行い、控除を最大限活用することで税負担を軽減できます。また、年間の医療費が一定額を超えた場合は医療費控除を申請することで、所得税の還付を受けられます。



繰り上げ返済という選択肢

控除終了後は、繰り上げ返済を検討するタイミングでもあります。控除期間中は税制メリットがあるため急ぐ必要はありませんが、終了後は利息軽減の効果を優先して判断できます。ただし、手元資金とのバランスを考えることが重要です。



資産運用とのバランスを考える

節税だけでなく、資産運用も視野に入れることが大切です。NISAなどの制度を活用することで、非課税で資産を増やせます。控除がなくなった分を投資に回すことで、将来的な資産形成につなげることも可能です。



まとめ

住宅ローン控除の終了により、年間で数万円から十数万円程度の負担増になるケースが一般的です。

ただし、iDeCoやふるさと納税などの制度を活用することで、税負担を軽減することは可能です。控除終了をきっかけに家計を見直し、より効率的な資産形成を考えることが重要です。



出典

国土交通省 住宅ローン減税

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー