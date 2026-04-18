「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島は六回から登板した２番手・島内颯太郎投手が誤算だった。投手・平良に四球を与えるなど満塁のピンチを招き２点適時打を献上。さらに１点を失い、試合の主導権を明け渡した。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「ここは思い切ってファームで調整」と提言。チームの借金は再び「３」に膨らんだ。◇◇島内がピリッとしない。このところずっとそうだ。六回