「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）

広島は六回から登板した２番手・島内颯太郎投手が誤算だった。投手・平良に四球を与えるなど満塁のピンチを招き２点適時打を献上。さらに１点を失い、試合の主導権を明け渡した。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「ここは思い切ってファームで調整」と提言。チームの借金は再び「３」に膨らんだ。

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島内がピリッとしない。このところずっとそうだ。六回に登板して先頭の蝦名に死球、そのあと申告敬遠と四球。投手の平良と勝負ができていないのだから厳しい。トドメを刺されるように牧に２点打を浴びた。投手として一番やってはいけない点の取られ方だった。

島内は投球フォーム自体が狂っているね。体が開いているからボールが抜けてシュート回転している。見た目のスピードに変わりはないが、ストライクとボールがはっきりしている。どうも意のままに投げることができていないようだ。

試合後、首脳陣も島内のファームでの調整を決めた。中継ぎ陣の状態を考えればチームに余裕などないだろうが、ここは思い切ってファームで調整させた方が結果的に“吉”と出るのではないか。時間を与えて走り込みや投げ込みをさせた方がいいように思う。

同じく失点した森浦については、それほど悲観的にならなくてもいいだろう。スピードが戻ってきているのは好材料だ。岡本は走者を出しながらも粘りの投球でしのぎ、三回からは持ち直していた。５回ではなく、もう少し投げさせてもよかったのではないか。