『出世する人は相談を受けた際に「急ぎですか？」と言わない』そう教えてくれるのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、「出世が早い人」と「出世できない人」の意外な違いが見えてきたと言う。その特徴をまとめたのが、書籍『会社から期待されている人の習