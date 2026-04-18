『出世する人は相談を受けた際に「急ぎですか？」と言わない』

そう教えてくれるのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、「出世が早い人」と「出世できない人」の意外な違いが見えてきたと言う。

その特徴をまとめたのが、書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 だ。ベストセラー『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者が、今度は「評価と行動の関係性」を解き明かしたと話題に。「こんなことが重要だったのか！」といった驚きが溢れる同書から、内容の一部を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「急ぎですか？」と聞いてしまっていないか

「今ちょっといいですか？」

そう声をかけられたとき、「急ぎですか？」と聞いてしまう人は少なくない。

緊急度合いを把握して、優先順位を判断しようとするのは当然だ。

しかし、この一言が、知らないうちに「相談の芽」を潰している可能性がある。

800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』の中で、下記のように書いている。

「急ぎですか？」と聞くと相手は「いえ、今度で大丈夫です」と遠慮してしまう

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

では、忙しいときは相談に対してどう返せばいいのだろう。

同書では、「会社から期待されている人たち」の共通点として、こう紹介している。

ときには、すぐに対応できないこともあります。そんなときは、相談者にまず「何分くらい必要ですか？」と尋ねます。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

相談を丁寧に扱う人に、情報と信頼が集まる

なぜ期待されている人たちは、ここまで相談を大切にするのか。

同書では、その理由について次のように指摘している。

相談される人には、自然と情報と信頼が集まります。情報が集まるということは、意思決定の精度が上がるということ。結果的に仕事の成果も上がります。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

さらに、新規事業の起点について調査したところ、60件以上の事例のうち28件が、会議室の外での「今ちょっといいですか？」という相談から始まっていたそうだ。

相談は、単なる雑談ではない。

新しいチャンスやイノベーションの入り口でもあるのだ。

期待されている人の76％が「もちろん」と返す

実際、相談への対応の違いは、結果にもはっきり表れているという。

同書では、次のようなデータが示されている。

調査によると、期待されている人たちは「今ちょっといいですか？」と声をかけられる頻度が一般社員の7.5倍にのぼることがわかりました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

これは偶然ではない。

・デスク周りを整理する

・椅子の角度を少し周囲に開く

・視線が合ったら軽くうなずく

こうした細かい動作によって、話しかけやすい雰囲気を作り出していたそうだ。

そして当然、実際に相談が来た際は、積極的に受け止める姿勢を示している。

「ちょっといいですか？」と言われたとき、彼らの一言目の76％は「もちろん」でした。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

「急ぎですか？」と聞いて相手に気を遣わせるか、「もちろん」と言って受け止めるか。

その小さな違いが、信頼の差になり、情報の差になり、やがて出世の差になっていたのだ。