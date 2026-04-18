塩尻市の高校で17日、自転車の盗難防止や交通安全を呼び掛ける啓発活動が行われました。啓発活動が行われたのは、塩尻市にある塩尻志学館高校です。この高校は今年度、自転車盗難防止モデル校に指定され、自転車のルールなどを周知する役割を担っています。17日朝は、生徒会の役員たちが警察官と一緒に自転車の盗難防止や交通安全を呼び掛けました。塩尻志学館高校交通安全委員会 熊谷葵生委員長「ヘルメットをかぶる人と、