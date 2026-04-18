NECナイメヘンで活躍するMF佐野航大の去就に注目日本代表MF佐野航大は、オランダ1部NECナイメヘンで中心選手としての活躍を見せている。今夏の移籍市場での動向が注目されるが、移籍金の大きさからオランダ国外への移籍が有力とされている。オランダの「サッカーニュース」では、「今シーズン、NECで最も注目を集めているのは佐野航大だ。この日本人ミッドフィルダーは、優れたテクニックと素早いボールコントロールで際立って