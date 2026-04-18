NECナイメヘンで活躍するMF佐野航大の去就に注目

日本代表MF佐野航大は、オランダ1部NECナイメヘンで中心選手としての活躍を見せている。

今夏の移籍市場での動向が注目されるが、移籍金の大きさからオランダ国外への移籍が有力とされている。

オランダの「サッカーニュース」では、「今シーズン、NECで最も注目を集めているのは佐野航大だ。この日本人ミッドフィルダーは、優れたテクニックと素早いボールコントロールで際立っている」とされた。

冬の移籍市場で名門アヤックスとの複数年契約が口頭合意に達したという報道もあったが残留した。その理由を「両クラブは交渉で合意に至らなかった。NECのテクニカルディレクター、カルロス・アルバースは、移籍に関する金銭的な条件が不十分だと感じていた」と、移籍金でクラブ間交渉が決裂したとしている。

今夏に関しても「佐野を巡る動きはしばらく静かだったが、それは主に今夏のオランダ国内移籍が非現実的だからだ」とされ、「NECへの移籍金は2000万ユーロ（約37億5000万円）から2500万ユーロ（約47億円）の間になるだろう。アヤックスも冬の移籍市場でこの金額を支払う意思はなかった。現在の財政状況を考えると、今夏も同様だろう」と報じられた。

NECはこの後の戦い次第ではUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得する可能性もある。しかし、「22歳の佐野が今夏、CL出場権の有無に関わらずステップアップする可能性は高い」とされ、高額移籍金を伴い国外移籍する可能性を指摘した。6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）の日本代表への選出や活躍次第ではさらなる評価上昇も期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）