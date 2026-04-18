「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート準々決勝、町田１−０アルイティハド」（１７日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）初出場の町田がサウジアラビアの強豪・アルイティハドを下し、４強入りを決めた。前半に“お家芸”のロングスローから先制点。その後は持ち味の堅守を発揮して、虎の子の１点を守り切った。サウジアラビア・ジッダで開催された大アウェーの雰囲気をはねのけ、町田が新たな歴史