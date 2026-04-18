Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第3話が18日に放送。くるみ（臼田あさ美）が絶体絶命のピンチに陥る。ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第3話くるみ（臼田あさ美）が絶体絶命のピンチに本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾