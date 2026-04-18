『ターミネーターと恋しちゃったら』第3話 “くるみ”臼田あさ美、絶体絶命のピンチに陥る
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第3話が18日に放送。くるみ（臼田あさ美）が絶体絶命のピンチに陥る。
ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第3話 くるみ（臼田あさ美）が絶体絶命のピンチに
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第3話あらすじ
壁の穴でつながった部屋で、未来からやって来たアンドロイド・時沢エータと暮らしはじめた少女漫画編集者・神尾くるみ。しかし、くるみを護るようプログラミングされているエータに朝から晩まで見つめられて、どうにも落ち着かない日々…。
しかも、くつろぐという概念のないエータは帰宅してもスーツのままで着替えもせず、洗濯もしない、床で寝る（＝充電）…というアンドロイドならではの暮らしを送っており、気になったくるみはついつい「少しは人間らしく生活してほしい」と文句を言ってしまう。
くるみのいう“人間らしい生活”を実践すべくエータが奮闘する中、編集部員の副島昂樹（松倉海斗）たちがエータの歓迎会を企画する。たまにはひとりになりたいくるみはエータに参加をすすめ、自分は残業することに。ところがその直後、くるみに思いもよらぬ危機が襲いかかる！ 絶体絶命のピンチに陥ったくるみを、エータは救い出すことができるのか!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第3話は23時30分より放送）。
ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第3話 くるみ（臼田あさ美）が絶体絶命のピンチに
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
壁の穴でつながった部屋で、未来からやって来たアンドロイド・時沢エータと暮らしはじめた少女漫画編集者・神尾くるみ。しかし、くるみを護るようプログラミングされているエータに朝から晩まで見つめられて、どうにも落ち着かない日々…。
しかも、くつろぐという概念のないエータは帰宅してもスーツのままで着替えもせず、洗濯もしない、床で寝る（＝充電）…というアンドロイドならではの暮らしを送っており、気になったくるみはついつい「少しは人間らしく生活してほしい」と文句を言ってしまう。
くるみのいう“人間らしい生活”を実践すべくエータが奮闘する中、編集部員の副島昂樹（松倉海斗）たちがエータの歓迎会を企画する。たまにはひとりになりたいくるみはエータに参加をすすめ、自分は残業することに。ところがその直後、くるみに思いもよらぬ危機が襲いかかる！ 絶体絶命のピンチに陥ったくるみを、エータは救い出すことができるのか!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第3話は23時30分より放送）。