国際司法裁判所（ICJ）で演説する国連のグテレス事務総長（左手前）＝17日、オランダ西部ハーグ（ICJ提供・共同）【ハーグ共同】国際司法裁判所（ICJ、岩沢雄司所長）は17日、活動開始から80年の記念式典をオランダ西部ハーグにある法廷で開いた。ICJは国連の主要司法機関で、出席したグテレス国連事務総長は「国際法違反が横行している」と述べ「力による支配が法の支配に取って代われば、不安定さが拡大してしまう」と危機感を