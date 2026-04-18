◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）最愛の人に支えられ、ウィットリーは悲願の初勝利を手にした。妻・コートニーさんが３日に来日した。開幕前から「間違いなく来てくれるのが楽しみだよ。いないよりも、いてくれたほうがうれしいからね（笑）」と再会を何よりの楽しみにしていた。約３か月ぶりに顔を合わせると、思わず胸がいっぱいになった。「２人で渋谷、新宿、銀座に行ったよ。日本の電車のことを