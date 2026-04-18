「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）雪辱の舞台で球場の熱気を増幅させた。阪神はダウリ・モレッタ、ラファエル・ドリス、岩崎優投手の“ブルペントリオ”が中日打線の反撃を封じ込め、薄氷の白星を支えた。まずは同点の七回に登板したモレッタだ。１死から内野安打を許すも、田中と代打・大島を寸断した。打者４人全員を２球で追い込むテンポの良さで、直後の勝ち越しをアシスト。「監督に言われたところで準備して貢