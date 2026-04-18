ＮＰＢは１７日、神宮球場で１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡで左側頭部を負傷した川上拓斗審判員（３０）が搬送先の医療機関で緊急手術を受け、集中治療室で治療を受けていると発表した。球審を務めていた川上審判は、八回のヤクルトの攻撃中、オスナがスイングした後に手から離れたバットが側頭部を直撃し救急搬送されていた。ＮＰＢは「重大な事案として受け止めており、早急に審判員の安全確保に関する対策について、