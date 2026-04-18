リンクをコピーする

ＮＹ各市場４時台ダウ平均は８６１ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均49440.25（+861.53+1.77%） ナスダック24413.61（+310.91+1.29%） CME日経平均先物59800（大証終比：+1000+1.67%） 欧州株式17日終値 英FT100 10667.63（+77.64+0.73%） 独DAX 24702.24（+547.77+2.27%） 仏CAC40 8425.13（+162.43+1.97%） 米国債利