ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は８６１ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　49440.25（+861.53　+1.77%）
ナスダック　　　24413.61（+310.91　+1.29%）
CME日経平均先物　59800（大証終比：+1000　+1.67%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10667.63（+77.64　+0.73%）
独DAX　 24702.24（+547.77　+2.27%）
仏CAC40　 8425.13（+162.43　+1.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.696（-0.078）
10年債　 　4.244（-0.067）
30年債　 　4.883（-0.050）
期待インフレ率　 　2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.960（-0.072）
英　国　　4.762（-0.085）
カナダ　　3.447（-0.056）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.73（-9.96　-10.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4877.30（+69.00　+1.44%）

ビットコイン（ドル）
77171.75（+1931.95　+2.57%）
（円建・参考値）
1222万2462円（+305982　+2.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ