ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８６１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８６１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 49440.25（+861.53 +1.77%）
ナスダック 24413.61（+310.91 +1.29%）
CME日経平均先物 59800（大証終比：+1000 +1.67%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.078）
10年債 4.244（-0.067）
30年債 4.883（-0.050）
期待インフレ率 2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.447（-0.056）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.73（-9.96 -10.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4877.30（+69.00 +1.44%）
ビットコイン（ドル）
77171.75（+1931.95 +2.57%）
（円建・参考値）
1222万2462円（+305982 +2.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 49440.25（+861.53 +1.77%）
ナスダック 24413.61（+310.91 +1.29%）
CME日経平均先物 59800（大証終比：+1000 +1.67%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.078）
10年債 4.244（-0.067）
30年債 4.883（-0.050）
期待インフレ率 2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.447（-0.056）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.73（-9.96 -10.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4877.30（+69.00 +1.44%）
ビットコイン（ドル）
77171.75（+1931.95 +2.57%）
（円建・参考値）
1222万2462円（+305982 +2.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ