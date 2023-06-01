記事ポイント東京駅から徒歩約1分のKITTEで、五島市の先輩移住者に直接話せる2日間限定の移住相談会を開催。各日6組限定、1組最長50分の事前予約制で、仕事や住まい、子育ての不安を等身大の言葉で聞けます。5月8日から10日までは五島の特産品販売や観光PR、人気キャラクター「つばきねこ」の登場も楽しめます。東京駅から徒歩約1分の丸の内で、島暮らしのリアルを移住者本人に聞ける相談会が開かれます。白い砂浜やエメラルドグリ