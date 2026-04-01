島暮らしを近く感じる週末！ 五島市 移住相談会in東京【五島の日PRイベント】

記事ポイント 東京駅から徒歩約1分のKITTEで、五島市の先輩移住者に直接話せる2日間限定の移住相談会を開催。各日6組限定、1組最長50分の事前予約制で、仕事や住まい、子育ての不安を等身大の言葉で聞けます。5月8日から10日までは五島の特産品販売や観光PR、人気キャラクター「つばきねこ」の登場も楽しめます。 東京駅から徒歩約1分のKITTEで、五島市の先輩移住者に直接話せる2日間限定の移住相談会を開催。各日6組限定、1組最長50分の事前予約制で、仕事や住まい、子育ての不安を等身大の言葉で聞けます。5月8日から10日までは五島の特産品販売や観光PR、人気キャラクター「つばきねこ」の登場も楽しめます。

東京駅から徒歩約1分の丸の内で、島暮らしのリアルを移住者本人に聞ける相談会が開かれます。

白い砂浜やエメラルドグリーンの海に惹かれつつ、実際の暮らしまで想像したい人にぴったりの2日間です。

会場では五島のおいしいものや観光PRイベントも同時に楽しめるので、旅行気分で五島の魅力に触れられます。

五島市「移住相談会in東京【五島の日PRイベント】」

開催日：2026年5月9日（土）・10日（日）開催時間：11:00〜18:00会場：ＫＩＴＴＥ 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）アクセス：東京駅丸の内南口より徒歩約1分相談形式：対面による個別相談（1組〜最長50分）定員：各日6組限定申込締切：5月7日（金）正午参加方法：先着順、事前予約制

この相談会の魅力は、資料を眺めるだけでは見えない島暮らしの温度感を、その場で言葉にしてもらえることです。

東京や福岡から実際に五島へ移住した移住支援員が常駐するので、住んでみて初めてわかった良さや戸惑いまで、飾らない実感として受け取れます。

仕事や住まい、地域との付き合い方、子育て環境といった生活の芯に関わる疑問を、検討初期の段階から率直に相談できるのもうれしいポイントです。

8年連続で年間200人超、累計1,600人以上が新生活を始めた五島市だからこそ、選ばれ続ける理由を現実味のある言葉で聞けます。

近年は若年層や子育て世帯の移住も増えているため、自然だけでなく暮らしの土台まで知りたい20代から40代の女性にも響く内容です。

先輩移住者の声

「SNSで見た景色は本当に日常なのか」「地域になじめるのか」といった迷いは、実際に移り住んだ人のひと言でぐっと輪郭がはっきりします。

移住支援員が自身の経験を交えて話してくれるので、理想だけでなく暮らしのペースや人との距離感まで具体的に思い浮かびます。

まだ移住を決めていない段階でも参加できるため、将来の選択肢を広げるきっかけとして立ち寄りやすい相談会です。

五島の日PRイベント

開催期間：2026年5月8日（金）〜10日（日）開催時間：11:00〜19:00内容：五島市観光PR、特産品販売、一部試食・試飲あり登場キャラクター：つばきねこ登場時間：12:00〜、17:00〜

5月8日から10日までは「五島の日PRイベント」も同時開催され、五島牛や野菜、塩干品、加工品、お菓子、お酒など、島の恵みが並びます。

現地の味を口にしながら話を聞けるので、移住の情報収集がぐっと身近で楽しい時間に変わります。

人気キャラクターのつばきねこも登場し、硬い相談会というより、五島の空気感に触れる週末イベントとして楽しめるのが魅力です。

五島市の暮らし

長崎県の西に浮かぶ五島市は、五島列島最大の福江島をはじめとする10の有人島と53の無人島からなる、海に囲まれた豊かなエリアです。

羽田空港から最短約3時間で到着できる距離感は、離島の特別感と都市圏からの現実的なアクセスを両立してくれます。

複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院、保育所、小中学校もそろい、自然のそばで安心して暮らしたい人にとって心強い環境です。

人口3万2,718人のまちに、直近8年間で約1,600人が移住し、定着率は約8割という数字からも、憧れだけで終わらない暮らしやすさが伝わってきます。

旅先としての美しさだけでなく、日々の生活を重ねる場所としての現実味まで感じられるのが五島市の大きな魅力です。

東京で気軽に島暮らしの入り口に触れられる今回のイベントは、暮らし方を見直したい人にとって価値ある時間になりそうです。

観光PRや特産品販売とあわせて楽しめるので、相談目的だけでなく五島そのものに興味がある人にもおすすめです。

先輩移住者の言葉から、自分らしい暮らしの選択肢を探したい人は足を運んでみてはいかがでしょうか。

東京・丸の内で開催される五島市の移住相談会とPRイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 移住をまだ決めていなくても相談できますか？

A. はい、参加できます。

今回の相談会は移住を具体的に決めた人だけでなく、少し気になっている段階の人も対象です。

まずは話を聞いてみたいという気持ちでも申し込みできます。

Q. 相談会ではどんな内容を聞けますか？

A. 仕事や住まい、地域コミュニティ、子育て環境など、五島で暮らすうえで気になるテーマを相談できます。

実際に東京や福岡から移住した支援員が、自身の経験を交えて答えてくれます。

Q. 五島の日PRイベントだけ立ち寄ることもできますか？

A. 立ち寄れます。

PRイベントでは観光情報の紹介に加え、五島牛やお菓子、お酒などの特産品販売も実施されます。

相談会を予約していない人でも、五島の魅力に触れられる内容です。

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