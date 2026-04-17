4月16日、ソフトバンクグループ株式会社などが連名で注意喚起を発表しました。その相手として名指しされたのが、「軟銀ソリューションズ株式会社」と「幸福空間股份有限公司」。両団体とは「資本関係はなく」、イベントや宣伝活動にも「一切関与していない」と明確に否定する内容が発表されました。今回の発表では名前こそ挙がっているものの、詳細は明らかにされていません。何が起きたのか。編集部で取材を進めたと