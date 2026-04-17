大村市の私設の庭園「みやざき園」。 頭上を埋め尽くす、紫や白など15種類のフジの花。 時折吹く風に優雅に揺れ、甘い香りをただよわせています。 そして地上には、カラフルなルピナスが5000本あまり。 花の姿がフジに似ていて、花が下から咲き上がるため、昇藤(ノボリフジ)とも呼ばれています。 藤棚とルピナスの花が楽しめる、大村市の「みやざき園」。 造園業を営む園主の宮崎さんがどこを切