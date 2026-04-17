ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子のすっぴん＆カジュアルコーデに驚きの声が上がっている。１７日にインスタグラムで「月一エステの日キャップとサングラス、すっぴんで失礼します」とつづり、黒のキャップにサングラスでジャケット、黒デニムを着たすっぴん姿をアップした。続けて「唯一とも言える美容ｄａｙ車で自宅から直行なので移動はこのスタイルで首肩から顔にかけて