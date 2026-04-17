昨今の物価高や将来への不安から、「老後はお金がないから何も楽しめない……」「毎日やることがなくて、孤独が身に染みる」と、ふさぎ込んでしまうことがあるかもしれません。そんな中、他の誰かを羨ましく思い、いいことが起こるのを待っているだけだと、心の潤いが奪われるばかりです。そんな時こそ、散歩に出かけてみてはどうでしょう。これからは晴れる日も多く、散歩が楽しい季節です。今回は、散歩で見つけた「季節の移ろい