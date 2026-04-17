老後の孤独と「やることがない」を変える。お金をかけない「記録する散歩」の楽しみ方
昨今の物価高や将来への不安から、「老後はお金がないから何も楽しめない……」「毎日やることがなくて、孤独が身に染みる」と、ふさぎ込んでしまうことがあるかもしれません。そんな中、他の誰かを羨ましく思い、いいことが起こるのを待っているだけだと、心の潤いが奪われるばかりです。
そんな時こそ、散歩に出かけてみてはどうでしょう。これからは晴れる日も多く、散歩が楽しい季節です。今回は、散歩で見つけた「季節の移ろい」を、お金をかけずに自分なりに記録して楽しむ方法をお届けします。
とはいえ、ただ義務的に歩くだけでは、いつの間にか飽きてしまいます。そこで提案したいのが、散歩で見つけた「小さな変化」を自分なりに記録することです。
「今日はあそこのお宅のオオデマリが咲いた」「雲の形を見るのが楽しい」「水たまりに虹がかかっていた」「空の色って、こんなに変化するんだ」……。
こうした些細な発見を、手元のスマートフォンで写真に撮ったり、帰宅してから手帳や日記に書き記したりしてみましょう。ただ「空が青い」と書くのではなく、自分なりに青のグラデーションを言葉にしてみる。写真を撮る時は一番美しく見える角度を考える。
この「記録する」という能動的な行為は、脳を活性化させ、単なる移動時間を「自分の表現を磨くクリエイティブな時間」へと変えてくれます。
大切なのは、自分の思い通りに動き、楽しみを自ら作り出す力です。
外からの刺激を受け、自分なりの感性で記録し続けると、「自分はこう思う」「こう伝えたい」という創造性がむくむくと湧いてきます。こうして自分自身の内側に楽しみの源泉を持てるようになると、高いお金を払って外側に刺激を求める必要がなくなります。
手帳や日記、写真などの記録が溜まっていくことは、そのまま「日々の自分」を積み重ねること。数カ月前の記録を見返した時、当時の風の匂いや心の弾力を思い出せる喜びは、長く心を満たしてくれるのではないでしょうか。
また、散歩の途中で見つけた移ろいを記録する習慣は、自分自身が人生の主役であり、感性を自由に動かせる表現者であることを思い出させてくれます。
こうして「身近な幸せ」を見つけるのが上手になると、それはそのまま「精神的な自立」へとつながっていきます。自分で自分を上機嫌にする術を知っていれば、他人の目を気にしたり、誰かに認めてもらうために無理をしたりする必要がなくなるからです。
なにより、お金をかけなくても自分を十分に満たせる実感が持てれば、「お金がないから何もできない」という思い込みから心が解放されます。この「解放感」こそが、お金との付き合い方をより自立的なものに変えてくれるのです。
自分にとっての本当の心地よさが分かっていれば、見栄のための買い物や、気乗りしないお付き合いに振り回されることもなくなります。限られた予算の中でも、自分の体をいたわる良質な食材を選んだり、ずっとやりたかった小さな学びに集中したり。そんな、納得感のある「生きたお金の使い方」で、毎日を楽しめるようになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そんな時こそ、散歩に出かけてみてはどうでしょう。これからは晴れる日も多く、散歩が楽しい季節です。今回は、散歩で見つけた「季節の移ろい」を、お金をかけずに自分なりに記録して楽しむ方法をお届けします。
目的のない散歩に、「記録」というスパイスを添えて散歩は気分転換になるだけでなく、血流をよくしたり、自律神経を整えたりと、体にとって素晴らしい効果があります。お金をかけずに健康を維持できる散歩は、究極の「家計防衛術」ともいえるでしょう。
とはいえ、ただ義務的に歩くだけでは、いつの間にか飽きてしまいます。そこで提案したいのが、散歩で見つけた「小さな変化」を自分なりに記録することです。
「今日はあそこのお宅のオオデマリが咲いた」「雲の形を見るのが楽しい」「水たまりに虹がかかっていた」「空の色って、こんなに変化するんだ」……。
こうした些細な発見を、手元のスマートフォンで写真に撮ったり、帰宅してから手帳や日記に書き記したりしてみましょう。ただ「空が青い」と書くのではなく、自分なりに青のグラデーションを言葉にしてみる。写真を撮る時は一番美しく見える角度を考える。
この「記録する」という能動的な行為は、脳を活性化させ、単なる移動時間を「自分の表現を磨くクリエイティブな時間」へと変えてくれます。
「受け身」を卒業し、お金に依存しない楽しみを作る「お金がないから楽しめない」と思っている時は、どうしても家の中に閉じこもり、テレビを眺めるだけの「受け身」の姿勢になりがちです。しかし、誰かが楽しませてくれるのを待つ時間は、かえって孤独を深めてしまうこともあります。
大切なのは、自分の思い通りに動き、楽しみを自ら作り出す力です。
外からの刺激を受け、自分なりの感性で記録し続けると、「自分はこう思う」「こう伝えたい」という創造性がむくむくと湧いてきます。こうして自分自身の内側に楽しみの源泉を持てるようになると、高いお金を払って外側に刺激を求める必要がなくなります。
手帳や日記、写真などの記録が溜まっていくことは、そのまま「日々の自分」を積み重ねること。数カ月前の記録を見返した時、当時の風の匂いや心の弾力を思い出せる喜びは、長く心を満たしてくれるのではないでしょうか。
一歩踏み出すごとに、心が潤う「散歩」で家計防衛をこれからは日差しが明るく、少しずつ暑くなる季節です。お気に入りの水筒に冷たいお茶を詰め、小さなおやつを少し持って出かけましょう。お気に入りの場所で一息つき、景色を心に写し取る。そんな時間を過ごすうちに、日常の中に潜んでいた「いいこと」に、自分の力で気付けるようになっているはずです。
また、散歩の途中で見つけた移ろいを記録する習慣は、自分自身が人生の主役であり、感性を自由に動かせる表現者であることを思い出させてくれます。
こうして「身近な幸せ」を見つけるのが上手になると、それはそのまま「精神的な自立」へとつながっていきます。自分で自分を上機嫌にする術を知っていれば、他人の目を気にしたり、誰かに認めてもらうために無理をしたりする必要がなくなるからです。
なにより、お金をかけなくても自分を十分に満たせる実感が持てれば、「お金がないから何もできない」という思い込みから心が解放されます。この「解放感」こそが、お金との付き合い方をより自立的なものに変えてくれるのです。
自分にとっての本当の心地よさが分かっていれば、見栄のための買い物や、気乗りしないお付き合いに振り回されることもなくなります。限られた予算の中でも、自分の体をいたわる良質な食材を選んだり、ずっとやりたかった小さな学びに集中したり。そんな、納得感のある「生きたお金の使い方」で、毎日を楽しめるようになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)