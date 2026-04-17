Image: Shutterstock やっぱこれが妥当だよねぇ。以前「40度以上の日はなんて呼ぼう？ 気象庁が命名アンケート募集中」の記事でお伝えしましたが、気象庁から発表があり、今まで正式には決まっていなかった40度以上の日の名前がついに決まりました（正式名称じゃなかったの？って話は上の過去記事を）。タイトルにもあるように「酷暑日」です。【報道発表】最高気温40℃以上の日の名称につい