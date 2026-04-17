７人組ガールズグループのＭＥ：Ｉがデビュー２周年を迎えた１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワー仲通りで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ“ナイトグラフィーイルミネーションｂｙＧａｌａｘｙｗｉｔｈＭＥ：Ｉ”」点灯式に出席した。日が暮れて肌寒くなった時間帯だが、７人はシルバーとホワイトの美脚もあらわなミニドレスとシューズで登場。ＲＩＮＯＮ（１９）は「まさにＧａｌａｘｙをイメージした衣装。光