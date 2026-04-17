今回紹介するのは、Threadsに投稿された貫禄がスゴイ猫ちゃん。漂う圧倒的な雰囲気に多くの猫好きたちが注目したようです。投稿はThreadsにて、10万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えていました。 【写真：帰宅すると、お気に入りのスポットでくつろいでいた猫…『貫禄ありすぎる光景』】 ただいま帰りました 今回、Threadsに投稿したのは「ここ」さん。登場したのは、猫のジュリーちゃんです。 その日、家に