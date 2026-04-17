今回紹介するのは、Threadsに投稿された貫禄がスゴイ猫ちゃん。漂う圧倒的な雰囲気に多くの猫好きたちが注目したようです。投稿はThreadsにて、10万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えていました。

【写真：帰宅すると、お気に入りのスポットでくつろいでいた猫…『貫禄ありすぎる光景』】

ただいま帰りました

今回、Threadsに投稿したのは「ここ」さん。登場したのは、猫のジュリーちゃんです。

その日、家に帰宅した投稿主さんを出迎えたジュリーちゃん。ただ、帰ってきた投稿主さんのところへ駆け寄ったわけではありません。ジュリーちゃんは、お気に入りスポットにてリラックスしながら、投稿主さんの帰宅を出迎えた模様。

その姿からは、どことなく貫禄とお偉いさんの雰囲気を感じます。この家の真の主はジュリーちゃん、そういわれても信じてしまいそうなレベルです。

ちなみに、投稿主さんによると、ジュリーちゃんは不満げな表情が多いそうですが、態度と裏腹にすごい甘えん坊さんで寂しがり屋なんだとか。そのギャップがたまりませんね。

貫禄がスゴイジュリーちゃんに猫好きたち爆笑

家の主のような貫禄ある姿をしていたジュリーちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「うむ、ゆっくりでいいぞ…」「夫がこうだとめちゃ感じ悪いけどヌコ様には待っててね～ってスリスリしちゃいます」「王だ。王冠が見える。かわいいー」などの声が多く寄せられていました。こんなに貫禄があって可愛い猫ちゃんが待っていたら、急いでお家に帰りたくなりますよね。

Threadsアカウント「ここ」では、猫のジュリーちゃんとトムちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛いふたりの投稿は癒しが満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ここ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。