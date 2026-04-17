4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は6月27日にトルコで開催予定の「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」に向け、4月20日から味の素ナショナルトレーニングセンターで行われる第1次強化合宿のメンバーを発表した。 メンバーには4月に行われた「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」に出場した今野瑛心（仙台大学附属明成高校）や白