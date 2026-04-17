人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ボランティア活動に充実感あり。たった10円の寄付でもOK。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）思うようにことが運ばず落ち込みがち。プラス思考を大事にしよう。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）自信