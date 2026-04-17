2026年4月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ボランティア活動に充実感あり。たった10円の寄付でもOK。
思うようにことが運ばず落ち込みがち。プラス思考を大事にしよう。
自信を喪失気味。ステキな人のファッションをまねすると◎。
家族との関係がギクシャクしそう。慌てず冷静に対応すること。
友人との問題が表面化する暗示。これまでの生活が一変するかも。
金銭的に得することあり。コスト意識をしっかり持つのが秘訣（ひけつ）。
実力以上の評価を受けてしまいそう。頑張る姿を見せ続けて。
何気ないひと言が相手を不快にする原因に。言葉は慎重に選ぶこと。
ネットで発見したショップへ行ってみよう。新しいお店がおすすめ。
趣味の集まりに注目して。参加するとエキサイティングな経験に。
ハッピー運あり。穏やかなほほ笑みで周囲の好意を集めそう。
博学多才が光る日。周囲から信頼されて一目置かれるかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ボランティア活動に充実感あり。たった10円の寄付でもOK。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
思うようにことが運ばず落ち込みがち。プラス思考を大事にしよう。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自信を喪失気味。ステキな人のファッションをまねすると◎。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家族との関係がギクシャクしそう。慌てず冷静に対応すること。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人との問題が表面化する暗示。これまでの生活が一変するかも。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
金銭的に得することあり。コスト意識をしっかり持つのが秘訣（ひけつ）。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
実力以上の評価を受けてしまいそう。頑張る姿を見せ続けて。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
何気ないひと言が相手を不快にする原因に。言葉は慎重に選ぶこと。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ネットで発見したショップへ行ってみよう。新しいお店がおすすめ。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
趣味の集まりに注目して。参加するとエキサイティングな経験に。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ハッピー運あり。穏やかなほほ笑みで周囲の好意を集めそう。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
博学多才が光る日。周囲から信頼されて一目置かれるかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)