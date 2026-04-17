マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。ゴールデンウィークを中心とした期間に、チキンマックナゲット15ピースが250円引きになるキャンペーンを実施することを告知しました。【写真】マクドナルドの他商品4月22日〜5月19日まで限定のキャンペーン同アカウントは「ゴールデンウィークに、ゴールデンなおトクです！」とつづり、画像を1枚載せています。「チキンマックナゲット15ピース 250円引き」と大きく記載さ