「これは激アツ！」マクドナルド、チキンマックナゲット値引きキャンペーン告知！ 「30ピースにしてよ」
「これは激アツ！」マクドナルド、チキンマックナゲット値引きキャンペーン告知！ 「30ピースにしてよ」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。ゴールデンウィークを中心とした期間に、チキンマックナゲット15ピースが250円引きになるキャンペーンを実施することを告知しました。
【写真】マクドナルドの他商品
4月22日〜5月19日まで限定のキャンペーン同アカウントは「ゴールデンウィークに、ゴールデンなおトクです！」とつづり、画像を1枚載せています。「チキンマックナゲット15ピース 250円引き」と大きく記載されており、期間限定22日〜5月19日とのこと。
コメントでは「1日1ケース食べても期間中420個しか食べられない」「もうすぐゴールデンウィーク！すっかり忘れてた〜」「昔よりも高くなってルド」「これは激アツ！！！」「30ピースにしてよ」などの声が寄せられています。
「チキンタツタ」シリーズも販売中マクドナルドは現在、期間限定で「チキンタツタ」シリーズも販売しています。ノーマルのほかに、油淋鶏風、チーズなど、新しい味も登場。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)
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