マクドナルドの公式Xは4月17日、投稿を更新。ゴールデンウィークを中心とした期間限定キャンペーンを告知し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。ゴールデンウィークを中心とした期間に、チキンマックナゲット15ピースが250円引きになるキャンペーンを実施することを告知しました。

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4月22日〜5月19日まで限定のキャンペーン

同アカウントは「ゴールデンウィークに、ゴールデンなおトクです！」とつづり、画像を1枚載せています。「チキンマックナゲット15ピース 250円引き」と大きく記載されており、期間限定22日〜5月19日とのこと。

コメントでは「1日1ケース食べても期間中420個しか食べられない」「もうすぐゴールデンウィーク！すっかり忘れてた〜」「昔よりも高くなってルド」「これは激アツ！！！」「30ピースにしてよ」などの声が寄せられています。

「チキンタツタ」シリーズも販売中

マクドナルドは現在、期間限定で「チキンタツタ」シリーズも販売しています。ノーマルのほかに、油淋鶏風、チーズなど、新しい味も登場。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)