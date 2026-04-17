私はアサミ（20代後半）。夫のコウジ（20代後半）との間に娘（ユリ）がいます。現在、私は育休中です。実家も義実家も自宅から1時間ほどの距離にあり、両家の親もまだフルタイムで働いているため、出産前後に頼ることはできませんでした。私も夫も承知しており、夫婦2人で乗り越えていこうと言ってはいたのですが……。想像していた産後と現実の産後は、かなりの差がありました。可愛い赤ちゃんとの生活が、こんなにも大変なものだ