＜職場復帰、ムリ〜！＞産後の生活は想像以上に大変だ…⇒フルタイム生活に戻れる！？【第1話まんが】
私はアサミ（20代後半）。夫のコウジ（20代後半）との間に娘（ユリ）がいます。現在、私は育休中です。実家も義実家も自宅から1時間ほどの距離にあり、両家の親もまだフルタイムで働いているため、出産前後に頼ることはできませんでした。私も夫も承知しており、夫婦2人で乗り越えていこうと言ってはいたのですが……。想像していた産後と現実の産後は、かなりの差がありました。可愛い赤ちゃんとの生活が、こんなにも大変なものだなんて。
私は現在育休中。子どもが生まれる前は、出産の怖さなどばかり考えていたんです。子どもが生まれてからのことは、そこまで想像できていなかったというか……。
産後は、前と同じように働きたいと思っていましたが、寝不足の頭で最近考えていることがあります。それは「フルタイムで仕事ができるのか」ということ……。
出産前までは、起きて顔を洗って、歯を磨いて、眉毛だけ描いて、マスクして、15分で支度していたけれど……そうはいきませんよね？
寝不足で体もつらいなか、仕事をして、仕事が終われば急いで保育園に迎えに行って、そこから家事をして……できる気がしません。
うちの会社は定時が決まっていますが、定時きっちりで帰れることはほぼありません。「保育園のお迎えが」と言えば帰らせてくれるとは思いますが……同僚の冷たい目が頭をよぎります。そういえば私の職場で働いている女性は、独身か、子どもは大きいという方ばかりです。
夫の会社も似たようなものらしく、「子どものお迎えがあって」と帰る人はひとりもいないと言います。みんな夜遅くまで仕事をしています。
今までは自分のことは自分ですれば何も問題はありませんでした。
早く帰った方、気が付いた方が家事をする。
たまにはお弁当で夕食を済ませてしまう。そんなことでよかったのです。
でも、子どもが生まれると違いますよね。
朝と帰りの保育園の送迎、お風呂、寝かしつけ……子どものお世話をしなければなりません。
「早く終わった方が迎えに行って〜」なんて言っていたら、どちらも迎えに行けません。
かと言って、会社や同僚が理解してくれるとも思えないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
私は現在育休中。子どもが生まれる前は、出産の怖さなどばかり考えていたんです。子どもが生まれてからのことは、そこまで想像できていなかったというか……。
産後は、前と同じように働きたいと思っていましたが、寝不足の頭で最近考えていることがあります。それは「フルタイムで仕事ができるのか」ということ……。
出産前までは、起きて顔を洗って、歯を磨いて、眉毛だけ描いて、マスクして、15分で支度していたけれど……そうはいきませんよね？
寝不足で体もつらいなか、仕事をして、仕事が終われば急いで保育園に迎えに行って、そこから家事をして……できる気がしません。
うちの会社は定時が決まっていますが、定時きっちりで帰れることはほぼありません。「保育園のお迎えが」と言えば帰らせてくれるとは思いますが……同僚の冷たい目が頭をよぎります。そういえば私の職場で働いている女性は、独身か、子どもは大きいという方ばかりです。
夫の会社も似たようなものらしく、「子どものお迎えがあって」と帰る人はひとりもいないと言います。みんな夜遅くまで仕事をしています。
今までは自分のことは自分ですれば何も問題はありませんでした。
早く帰った方、気が付いた方が家事をする。
たまにはお弁当で夕食を済ませてしまう。そんなことでよかったのです。
でも、子どもが生まれると違いますよね。
朝と帰りの保育園の送迎、お風呂、寝かしつけ……子どものお世話をしなければなりません。
「早く終わった方が迎えに行って〜」なんて言っていたら、どちらも迎えに行けません。
かと言って、会社や同僚が理解してくれるとも思えないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと