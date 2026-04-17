アメリカ遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月18日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。このアウェー3連戦ラストマッチのスタメンを予想する。【映像】話題沸騰！長谷川唯の「魔法のリフティング」今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝したなでしこジャパンだが、4月2日にニルス・ニールセン監督の契約満了に伴う退任が電撃発表され、2024年パリ五輪