7月4日に東京・池袋HUMAXシネマズ シネマ1にて、超歌劇『幕末Rock』応援上映会（読み：ウルトラミュージカル ばくまつロック スクリーム・ビューイング）の開催が決定した。【写真】超★超歌劇『幕末Rock』、超歌劇『幕末Rock』黒船来航＆絶叫！熱狂！雷舞 各ビジュアル超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品。“幕末”という時代設定のもと、志士（読み