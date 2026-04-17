日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 46(46) 野村証券25(25) ソシエテジェネラル証券12(12) ビーオブエー証券 8( 8)