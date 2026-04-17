「日経225オプション」5月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 345( 345)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
東海東京証券 25( 25)
BNPパリバ証券 118( 18)
SBI証券 12( 4)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
シティグループ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 160( 160)
ABNクリアリン証券 143( 143)
松井証券 1( 1)
UBS証券 1524( 0)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 248( 230)
BNPパリバ証券 168( 168)
JPモルガン証券 74( 74)
ビーオブエー証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
大和証券 18( 0)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 345( 345)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
東海東京証券 25( 25)
BNPパリバ証券 118( 18)
SBI証券 12( 4)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
シティグループ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 160( 160)
ABNクリアリン証券 143( 143)
松井証券 1( 1)
UBS証券 1524( 0)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 248( 230)
BNPパリバ証券 168( 168)
JPモルガン証券 74( 74)
ビーオブエー証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
大和証券 18( 0)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース