日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 28(28) 楽天証券16(16) SBI証券 16(10) BNPパリバ証券 4( 4)