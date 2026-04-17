タレントの井上咲楽が26日、自身のInstagramを更新。大胆なヘアカットを報告し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】髪バッサリ！イメチェンした井上咲楽井上は投稿で「髪の毛切りました〜！」と報告。「そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」といい、「とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづっている。写真の中の井上は、えんじ色のアディダスのニット姿。髪の毛は1つ前の父親の