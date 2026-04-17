井上咲楽、髪バッサリで印象激変！「とんでもなくドライヤーがラクです」
タレントの井上咲楽が26日、自身のInstagramを更新。大胆なヘアカットを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】髪バッサリ！ イメチェンした井上咲楽
井上は投稿で「髪の毛切りました〜！」と報告。「そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」といい、「とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづっている。
写真の中の井上は、えんじ色のアディダスのニット姿。髪の毛は1つ前の父親の誕生日をお祝いした投稿では肩まで届くほどだったが、最新ショットでは首元まですっきり切りそろえられている。
コメント欄には「かわいいかわいいかわいい！！」「美人ちゃん」「似合ってます！可愛い」「乾くのラクだよねーしかもお似合い」といった絶賛が相次ぎ、好評を博している。
引用：「井上咲楽」インスタグラム（＠bling2sakura）
【写真】髪バッサリ！ イメチェンした井上咲楽
井上は投稿で「髪の毛切りました〜！」と報告。「そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」といい、「とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづっている。
写真の中の井上は、えんじ色のアディダスのニット姿。髪の毛は1つ前の父親の誕生日をお祝いした投稿では肩まで届くほどだったが、最新ショットでは首元まですっきり切りそろえられている。
コメント欄には「かわいいかわいいかわいい！！」「美人ちゃん」「似合ってます！可愛い」「乾くのラクだよねーしかもお似合い」といった絶賛が相次ぎ、好評を博している。
引用：「井上咲楽」インスタグラム（＠bling2sakura）