サッカー元日本代表MF中田英寿氏（49）がオーガナイザーを務める「CRAFT SAKE WEEK with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」が17日、東京・六本木ヒルズで開幕した。「CRAFT SAKE WEEK−」は、09年から日本全国47都道府県をめぐる旅をスタートし、400を超える酒蔵を訪れてきた中田氏がオーガナイザーを務め、16年からスタート。日本酒、農業、工芸を中心に、数多くの生産者の元を訪ね、日本が誇る文化や技術の素晴らしさに出会って